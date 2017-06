't Is al meer dan de 25 euro per dag van de Yellow Tigers, maar Belgian Cats houden slechts 2.500 euro over aan hun ticket voor WK basketbal

Door: Valerie Hardie

23/06/17 - 06u00

De Belgian Cats hebben hun afspraak met de geschiedenis niet gemist. Na een 79-66-zege tegen Italië kwalificeerden ze zich voor het eerst in hun bestaan voor de halve finale van een EK én verzekerden ze zich van een ticket voor het WK van 2018. Morgen wacht hen om 18u vice-olympisch kampioen Spanje.

Een grootse Meesseman leidde de Cats voorbij Italië. © photo news. Het was soms puur genot om op het terrein te staan. Emma Meesseman

'Master of ceremony' in de O2Arena in Praag gisteren was Emma Meesseman. Wàt een présence, wàt een meesterschap. De 24-jarige vedette van de Belgian Cats tekende voor haar eerste 'double double' op dit EK: 28 punten (afgewerkt aan 61 procent) en 11 rebounds. Tel daar de vuurkracht van Kim Mestdagh (19 punten en 8 assists) en de aanwezigheid van routinier Ann Wauters (17 punten en 5 rebounds) bij en al snel werd duidelijk dat Italië zou moeten afdruipen. Op een kleine inzinking in het derde kwart na domineerden de nog altijd ongeslagen Belgen de wedstrijd. "We waren het betere team en verdienen het om in de halve finale te staan," stelde Meesseman. "Het was soms puur genot om op het terrein te staan."



Dat genot vertaalt zich niet echt in een mooie financiële beloning. De Belgian Cats verdienen slechts 2.500 euro voor hun WK-ticket. Dat kan oplopen tot 3.500 euro als ze een medaille winnen. Dat is meer dan de 25 euro per dag die de Yellow Tigers voor hun brons op het EK van 2013 kregen, maar toch nog altijd minder dan de circa 7.000 euro die de Belgian Lions op het EK van 2015 aan hun achtste finale verdienden. Enige nuance: voor de Cats was het al van 2007 geleden dat ze nog eens op een EK stonden, de Lions kwalificeerden zich voor een derde EK op rij.