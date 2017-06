Net als de Cats bereikt ook verrassend Griekenland halve finale EK basketbal

DM

22/06/17 - 18u15 Bron: Belga

De Belgian Cats zijn een verrassing op het EK basket voor vrouwen in Praag, maar dat geldt zeker ook voor Griekenland. De Griekse vrouwen rekenden in hun kwartfinale af met Turkije: 84-55.

Vooruitgestuwd door Evanthia Maltsi (25 ptn, 10 rebounds), Styliani Kaltsidou (10 ptn, 6 assists) en Artemis Spanou (11 ptn) klopten de Griekse vrouwen Turkije - nummer zes op de Spelen in Rio, nummer vier op het vorige WK en nummer vijf op het laatste EK - met duidelijke cijfers. In de barrages had Griekenland dinsdag al Rusland de weg naar de kwartfinales versperd.



Griekenland verzekert zich zo ook van een ticket voor het WK in 2018. In de halve finales speelt het tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Frankrijk en Slovakije.



Eerder op de dag namen de Belgian Cats de maat van Italië (79-66). De Belgische vrouwen spelen zaterdag hun halve finale tegen Spanje of Letland.