Belgian Cats nemen het in halve finale op tegen vicewereldkampioen: "Spanje is een machine"

Spanje wordt de tegenstander van de Belgian Cats in de halve finale van het EK basketbal. De nummer twee van de wereld was in de kwartfinale een maatje te groot voor Letland: 67-47. Het wordt zaterdag dus een zware klus voor Ann Wauters en co.

Bondscoach Philip Mestdagh: "Spanje is een machine" Bondscoach Mestdagh. © belga. Philip Mestdagh beseft dat een finaleplaats moeilijk wordt. "Spanje is een machine die elk shot, elke pas en elke beweging moeilijk maakt", blikt de bondscoach van de Belgische basketbalvrouwen vooruit.



Spanje zette in de kwartfinales tegen Letland (67-47) zijn favorietenrol nog maar eens in de verf. "Die wedstrijd was de bevestiging dat de Spaanse vrouwen heel sterk zijn. Ze zetten hele hoge pressing. Hoewel ze kunnen rekenen op Sancho Lyttle zijn ze niet zo sterk onder de ring, maar dat maken ze ruimschoots goed vanop afstand. Alle speelsters zijn actief bij clubs op het hoogste Europese niveau en zijn goed op elkaar ingespeeld", weet Mestdagh. "We gaan deze wedstrijd voorbereiden zoals we dat altijd doen: uitgaande van onze eigen kracht. We doen opnieuw ervaring op op het hoogste niveau."



Spaanse bondscoach Mondelo is dan weer op zijn hoede voor de confrontatie met de Belgian Cats. "Het is een lastige tegenstander en een goede ploeg. Emma Meesseman en Ann Wauters zijn onder de korf het sterkste duo van dit EK. Ze hebben heel veel kwaliteiten. De vijf starters, met een uitstekende guard en spelverdeler, zijn sterke speelsters. België is vooral sterk onder de ring, maar kan ons van overal pijn doen", fileerde Mondelo de Belgische ploeg. "Ik beschik over uitstekende vrouwen die het moeilijke makkelijk doen lijken. Ik verwacht een hele zware wedstrijd. In de voorbereiding hebben we al tegen elkaar gespeeld, maar toen kwamen alle Belgische speelsters in actie. Nu roteren ze met zeven."