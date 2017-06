Belgian Cats nemen het in halve finale op tegen Spanje

DM

22/06/17 - 19u50 Bron: Belga

© afp.

Spanje wordt de tegenstander van de Belgian Cats in de halve finale van het EK basketbal. De nummer twee van de wereld was in de kwartfinale een maatje te groot voor Letland: 67-47. Het wordt zaterdag dus een zware klus voor Ann Wauters en co. De Spanjaarden veroverden twee jaar geleden de bronzen medaille en wonnen zelfs het EK in 2013.