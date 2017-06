Usain Bolt passeert tijdens afscheidstournee ook in Monaco

Door: redactie

Usain Bolt loopt deze zomer ook op de Diamond League-meeting in Monaco (21 juli). Dat maakte de organisatie van de Herculis ESB bekend.

De laatste keer dat Bolt optrad in het Stade Louis II, was in 2011. De achtvoudig olympisch kampioen won toen de 100 meter in 9.88. Ook dit jaar loopt de Jamaicaan de 100 meter.



Bolt is bezig aan zijn laatste jaar als atleet. Zijn grote afscheid moet in augustus op het WK in Londen gestalte krijgen met het goud op de 100 en 200 meter. Hij heeft ook zijn deelname bevestigd aan de World Challenge op 28 juni in het Tsjechische Ostrava.