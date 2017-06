Belgian Cats staan op zucht van WK-ticket: "Kansen zijn 50-50"

Door: redactie

Na drie overwinningen in de groepsfase van het EK basketbal voor vrouwen werken de Belgian Cats morgen om 12u30 hun kwartfinale af tegen Italië. Bij winst plaatsen de Belgische vrouwen zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Spanje. Ann Wauters, Emma Meesseman, Julie Vanloo en bondscoach Philip Mestdagh blikten vandaag op training in de Tsjechische hoofdstad Praag vooruit op de wedstrijd.

Ann Wauters predikt vooral kalmte. "Dit is een enorme opportuniteit, maar we moeten kalm blijven. Italië is te kloppen, maar zij denken van ons hetzelfde. Twee dagen rust hebben ons goed gedaan, maar langs de andere kant zit Italië misschien meer in het ritme. We zullen 40 minuten alles moeten geven tegen een team dat veel druk zet. Het gevaar komt bij hen vooral van de flanken. Ze zullen willen vermijden dat wij langs binnen proberen door te breken, misschien door in zone te verdedigen. We moeten vooral kalm blijven onder alle omstandigheden. Ik zou ons geen favoriet noemen, onze kansen zijn 50-50", zei de 36-jarige center.



Hoewel Wauters eerder al aangaf dat ze international zou blijven indien België zich plaatst voor het WK, wilt ze niet te voorbarig zijn. "Ik ga niet meer de fout maken van op voorhand al ja te zeggen. We zullen wel zien. Eerst moeten we nog een wedstrijd van 40 minuten spelen waarin we voor elke bal zullen moeten vechten."



Ook Emma Meesseman blijft met de voeten op de grond. "We hebben inderdaad veel vertrouwen, maar we moeten ook niet beginnen dromen. Het is belangrijk om rustig te blijven. Veel zal afhangen van de vorm van de dag. We mogen niet de fout maken van te traag en slordig te spelen, want Italië is een ploeg die heel snel de bal laat rondgaan. Ze spelen agressief en met veel pressing. We weten wat ons te doen staat. De groep van Italië is vergelijkbaar met de onze: een mix van ervaring en jong talent. Maar ik vind dat zij nog meer ervaren speelsters hebben", aldus de 24-jarige Ieperse.



Julie Vanloo speelt in clubverband voor het Italiaanse Virtus Eirene Ragusa. Voor haar is deze wedstrijd extra speciaal. "Ik ken een paar speelsters van Italië en ik spreek de taal. Als ze aan het overleggen zijn met hun coach, zal ik wat dichter gaan staan om te kunnen horen wat ze zeggen", grapte ze. Maar ook zij is op haar hoede voor de tegenstander. "De Italianen hebben een snelle en fysiek sterke ploeg. Ze geven zich nooit gewonnen en blijven gaan tot het laatste fluitsignaal."



Bondscoach Philip Mestdagh waarschuwt voor enkele gevaarlijke opponentes. "Giorgia Sottana, de jonge vleugelspeelster Cecilia Zandalisini en de center Francesca Doto moeten we extra in het oog houden. Maar ik ben ervan overtuigd dat hun hele ploeg voor dreiging kan zorgen, want ze spelen heel goed samen in blok."



Italië won zijn eerste match op het EK met 80-60 van Wit-Rusland, maar ging nipt met 53-54 onderuit tegen Turkije. Nadien klopten ze Slowakije met 68-61 en ging ook Hongarije voor de bijl (49-48) in de barragematch. Bij de Italianen is de 21-jarige Zandalasini de topschutter met 18,3 punten per wedstrijd. Ervaren rot Laura Macchi ontbreekt na een kaakbreuk die ze zaterdag opliep tegen Turkije.



Italiaans bondscoach Andrea Capobianco verwacht een moeilijke wedstrijd. "Het wordt een pittig duel. We zullen met ons hart moeten spelen, zoals in de barragematch tegen Hongarije. Ik ben heel fier op mijn groep dat we tot de top acht van Europa behoren. We kwamen in een lastige poule terecht, maar we hebben niet aan zelfbeklag gedaan. We hebben goed gereageerd."



Als de Belgian Cats de Italianen weten te kloppen, komen ze in de halve finales uit tegen de winnaar van het duel tussen Spanje en Letland. De Belgen versloegen de Letten al met 58-62 in hun laatste wedstrijd in groep D.