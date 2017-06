Landskampioen Oostende trekt Amerikaan Fieler aan

XC

BC Oostende heeft met Chase Fieler een nieuwe power forward aangetrokken. De 23-jarige Amerikaan (2m03) komt over van het Nederlandse Donar Groningen en ondertekende een tweejarig contract bij de kustploeg.

"Fieler genoot zijn opleiding bij Florida Gulf Coast University en speelde als rookie voor het eerst in Europa bij het Spaanse Ourense Termal", meldt BCO. Daarna verhuisde hij naar Nederland, waar hij met Groningen twee titels op rij pakte. Vorig seizoen speelde hij met Groningen nog tegen Limburg United in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. "Fieler is een precieze afwerker en een polyvalente power forward. Hij kan zowel met zijn rug als zijn gezicht naar doel spelen, maar heeft tevens een goed speloverzicht en kan de beslissende pas geven", weet Oostende.



Gisteren had landskampioen Oostende ook al de contractverlenging van Jean Salumu aangekondigd, de Waaslander verlengde voor vijf seizoenen.