Yellow Tiger Hélène Rousseaux verkast naar Poolse Rzeszow

DM

21/06/17 - 11u32

© photo news.

Hélène Rousseaux gaat opnieuw in Polen aan de slag een heeft een contract voor één seizoen bij Developres Rzeszow ondertekend. Dat heeft de nummer vier uit de voorbije Poolse competitie laten weten op de clubwebsite. De Belgische volleyinternational krijgt het rugnummer één.

Voor de 25-jarige Yellow Tiger wordt het al haar derde Poolse club, na Lodz (2011-2012) en Muszyna (2012-2013). Ze komt over van het Turkse Besiktas Istanboel, daarvoor stond ze op de loonlijst bij onder meer Busto Arsizio (Ita), Novara (Ita) en Modena (Ita).



Hélène Rousseaux is de zus van Red Dragon Tomas Rousseaux en de dochter van Roeselare-coach Emile Rousseaux. Voor de voorbije WK-kwalificatiewedstrijden van de Yellow Tigers moest de receptie-hoekaanvalster nog geblesseerd afhaken. De Tigers (FIVB 16) konden zich niet rechtstreeks plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze werden na verlies in de strijd om groepswinst tegen Italië tweede in hun kwalificatieronde en krijgen van 22 tot 27 augustus nog een laatste kwalificatiekans. Tegen de tweedes uit de andere Europese poules wordt dan om de laatste twee tickets voor Tokio 2018 gestreden. De concurrentie bestaat uit Nederland (FIVB 7), Bulgarije (FIVB 17), Tsjechië (FIVB 25), Griekenland (FIVB 64) en Slovenië (FIVB 115).