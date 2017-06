Waarom de confrontatie met Italië voor deze Belgian Cat nóg wat specialer is dan voor haar ploegmaats

YP

21/06/17 - 10u58 Bron: Sporza

Na stunts tegen Rusland en Letland mogen de Belgian Cats zich op het EK basketbal in Tsjechië opmaken voor de kwartfinale. Daarin kruisen onze basketvrouwen morgen de degens met Italië en voor één van onze speelsters wordt dat een nóg specialere wedstrijd dan voor haar teamgenotes. De kans is namelijk niet gering dat Kim Mestdagh (27) Giorgia Sottana, haar vriendin en dus Italiaans international, in de ogen kijkt op het parket. "Maar het zal een wedstrijd worden zonder gevoelens", maakte ze zich sterk bij Sporza. "Dat wordt niet makkelijk, maar in de voorbereiding hebben we ook al tegen elkaar gespeeld." In die wedstrijd moesten onze dames vorige maand met 68-62 het onderspit delven. "Maar nu krijgen we een ander scenario", klinkt het zelfzeker bij de shooting-guard.