Belgian Cats nemen het in kwartfinales op tegen Italië

YP

20/06/17 - 22u51 Bron: Belga

Cecilia Zandalasini (links) trok haar land over de streep. © epa.

De Belgische basketbalvrouwen nemen het donderdag op tegen Italië in de kwartfinales van het EK in Tsjechië. Italië won vanavond in Hradec Kralove met 49-48 van Hongarije in de barragewedstrijden om een plaats in de kwartfinales.

© epa.

De wedstrijd tussen Italië en Hongarije was tot in de allerlaatste seconden een echte nagelbijter, maar met zeventien punten was het vooral Cecilia Zandalasini die de Italiaanse vrouwenploeg over de streep hielp. Italië speelt donderdag tegen België om een plaats in de halve finales.



De Belgian Cats plaatsten zich maandag al voor de kwartfinales dankzij een overwinning in hun laatste groepswedstrijd tegen Letland. Dankzij de eerdere overwinningen tegen Rusland en Montenegro, werd het team van bondscoach Philip Mestdagh groepswinnaar.



Indien de Cats de top 5 (of top 6 als Spanje erbij is) halen, plaatsen ze zich voor het WK, van 22 tot 30 september 2018 in Spanje. Dat zou een unicum zijn. Nog nooit kon een Belgisch team, mannen of vrouwen, zich kwalificeren voor een wereldkampioenschap.



In de andere kwartfinales neemt Frankrijk het op tegen Slovakije, geeft Turkije Griekenland partij en staat Spanje tegenover Letland, dat titelverdediger Servië met 75-70 uitschakelde. Griekenland zorgde eveneens door een verrassing door met 62-58 te winnen van Griekenland. Slovakije won ook al verrassend met 82-68 van Oekraïne.