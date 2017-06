Vincent Delestrée Belgische scheidsrechter op EK vrouwenbasket

Eline Van Der Meulen

20/06/17 - 17u07 Bron: Belga

© belga.

De 40-jarige Vincent Delestrée is de enige Belgische scheidsrechter op het EK vrouwenbasket in Tsjechië tussen 16 en 25 juni. Voorlopig floot hij al twee wedstrijden in groep B: het duel tussen Slovakije en Wit-Rusland van zaterdag en Italië-Slovakije van maandag in Hradec Kralove, op 120 kilometer van Praag.

Tien jaar geleden was de scheidsrechter uit Namen er ook bij toen de Belgian Cats de kwartfinales van het EK in het Italiaanse Chieti bereikten. Hij leidt al zeventien jaar wedstrijden in eerste klasse in goede banen en fluit sinds 2003 ook voor de Internationale Basketbalfederatie (FIBA).



Ook de Belgische FIBA Instructor Johnny Jacobs bevindt op het EK in Tsjechië.



De Belgian Cats kwalificeerden zich maandag voor de kwartfinales. De laatste keren dat ze bij de laatste acht eindigden, werden ze zesde in 2003 en zevende in 2007.



De top vijf van het EK (of top zes als Spanje bij de eerste vijf eindigt) kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK 2018, dat in Spanje plaatsvindt tussen 22 en 30 september.



België speelt donderdag tegen de winnaar van de barragematch tussen Italië en Hongarije, die dinsdagavond om 20u30 wordt afgewerkt.