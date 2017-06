"Vuil Iers beest" McGregor verhit gemoederen voor supergevecht tegen Mayweather

302k Likes, 3,710 Comments - Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Instagram: "I am a filthy Irish animal."

Het supergevecht tussen Conor McGregor en Floyd Mayweather is pas voor 26 augustus, maar vooral eerstgenoemde aarzelt niet om de spierballen al te laten rollen. Zo liet hij op de muren van de bokszaal in Dublin waarin hij traint voor de nu al legendarische knokpartij een gigantische muurschildering aanbrengen waarop te zien is hoe hij zijn Amerikaanse opponent een rake linker op zijn kin verkoopt. Hij gooide vervolgens twee foto's op zijn Instagram: "Ik ben een vuil Iers beest", luidde het bijschrift bij het ene beeld, terwijl bij het ander "Tunnelvisie" stond geschreven. Als hoogmoed in zijn geval maar niet voor de val komt...