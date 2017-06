Vrouwencompetitie in het basketbal ondergaat hervorming

Eline Van Der Meulen

De hoogste klasse in het vrouwenbasketbal (Top Division Women 1) zal volgend seizoen een nieuwe competitieformule hanteren. Dat bevestigde Koen Umans, algemeen manager van de Belgian Cats vandaag op het EK in Praag. Twaalf teams zullen een competitie afwerken in twee fasen, alvorens play-offs met vier te spelen.

Het kampioenschap begint volgend seizoen drie weken eerder dan normaal, tijdens het weekend van 9 en 10 september. In een eerste competitieronde spelen de twaalf teams heen- en terugwedstrijden, zoals in een klassieke competitie. De vier laatste ploegen spelen na de reguliere competitie play-downs om te bepalen welke twee teams er degraderen naar tweede klasse.



Bovenaan het klassement worden twee groepen gevormd. Nummers 1, 3, 5 en 7 van de klassieke competitie komen in groep A terecht. Nummers 2, 4, 6 en 8 in groep B. Na opnieuw heen- en terugwedstrijden te hebben afgewerkt, stoten de eerste twee van elke poule door. Vervolgens wordt in een play-off-fase met vier teams een halve finale en finale (beiden in best-of-three-systeem) afgewerkt. Castors Braine pakte vorig seizoen zijn vierde titel op rij.



Ook in de Beker van België, vorig seizoen ook gewonnen door Castors Braine, heeft er een kleine verandering plaatsgevonden. De vier beste teams van het kampioenschap vorig jaar (Braine, Willebroek, Waregem en Sint-Katelijne Waver) zullen komend seizoen pas in de kwartfinales in actie komen. Die kwartfinale spelen ze in één wedstrijd, op verplaatsing. De halve finales en finale worden, net als dit seizoen, op één plaats afgewerkt.