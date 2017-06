Salumu verlengt voor vijf seizoenen bij basketbalkampioen Oostende

Eline Van Der Meulen

20/06/17 - 11u13 Bron: Belga

Jean Salumu heeft vandaag zijn contract bij landskampioen BC Oostende met vijf seizoenen verlengd. Dat maakte de kustploeg bekend op haar website. De toekomst van Salumu, een small forward, was lange tijd onduidelijk. De Waaslander zag een transfer naar het buitenland immers ook wel zitten.

"BCO is steeds in de kansen van Salumu blijven geloven en na lange onderhandelingen zijn beide partijen tot een vergelijk gekomen", meldt Oostende op haar website.



De 26-jarige Salumu speelde, op één seizoen bij Leuven Bears (2011-2012) na, zijn hele carrière in Oostendse loondienst.