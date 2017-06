Racismeschandaal verhit basketwereld: "Stel nooit meer dan twee zwarten tegelijk op"

PL

19/06/17 - 20u44

Gedvydas Vainauskas, intussen voorzitter af. © Twitter.

Terwijl de Belgian Cats de nationale basketwereld zijn mooiste momenten bezorgen op het EK, komt er ook minder fraai nieuws van het basketfront. Een racismeschandaal verhit dezer dagen de gemoederen.

Aanleiding vormt een uitspraak van Gedvydas Vainauskas, voorzitter van Lietuvos Rytas, één van de toonaangevende clubs in basketnatie Litouwen. Op de vraag wat het succesrecept is van zijn club, antwoordde Vainauskas er niet naast. "Niet meer dan twee zwarte spelers tegelijk opstellen. Zodra dat wél gebeurt, wordt het moeilijk. Dat leren 23 jaren ervaring in het basket. Onze coach stelde dit seizoen graag zwarte spelers op, om ze onder controle te kunnen houden. Plots stonden er vier zwarten samen op het veld. Die speelden als een echt zootje. Dat werkt niet."



De straffe uitspraken van Vainauskas bleven niet zonder gevolgen. Coach Tomas Pacesas bood onmiddellijk zijn ontslag aan. De Europese basketbond besliste om een disciplinaire procedure op te starten tegen Vainauskas, maar die hield de eer aan zichzelf en legde zijn mandaat neer.



Vainauskas is niet de eerste clubvoorzitter die zich bezondigt aan racistische uitlatingen tegenover donkere spelers. Drie jaar geleden moest Donald Sterling, op dat moment eigenaar van NBA-club LA Clippers, opstappen na racistische uitspraken. De NBA schorste Sterling vervolgens voor het leven.



Litouwen is vice-Europees kampioen basket bij de mannen. Later dit jaar neemt het land net als de Belgian Lions deel aan het EK 2017.