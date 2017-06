Nafi Thiam geeft forfait voor BK door knieletsel, WK voorlopig niet in gevaar

Bewerkt door: PL

19/06/17 - 18u00

Nafi Thiam geeft forfait voor het BK atletiek in Brussel (1 en 2 juli). Dat meldt Le Soir op zijn website. De olympisch kampioene in de zevenkamp sukkelt met een knieblessure en blijft om die reden weg uit het Koning Boudewijn-stadion. Volgens coach Roger Lespagnard is de blessure, een ontsteking aan de rechterknie, niet ernstig. Thiam wil echter geen enkel risico nemen met het oog op het WK atletiek, dat van 4 tot 13 augustus in Londen plaatsvindt. Op 8 juli zou de Naamse de competitie in Antwerpen hervatten tijdens een verspringproef in het kader van de Urban Series van de Memorial Van Damme.



Eind vorige maand verpulverde Thiam nog haar eigen Belgisch record op de zevenkamp op de prestigieuze meeting in het Oostenrijkse Götzis. Met 7.013 punten deed ze een stuk beter dan de 6.810 punten die ze op de Olympische Spelen in Rio realiseerde.