Knokkende Belgian Cats flikken het en mogen na nieuwe thriller naar kwartfinale tegen Italië of Hongarije

Dries Mombert

19/06/17 - 14u11

Kim Mestdagh, Ann Wauters en Marjorie Carpreaux weten met hun geluk geen blijf. © belga.

De Belgian Cats hebben met een nieuwe overwinning voor een perfect rapport getekend in de groepsfase van het EK. In een alweer spannende pot basketbal hielden de Belgische dames het hoofd koel en klopten ze Letland met 58-62. De Cats kwalificeren zich op deze manier rechtstreeks voor de kwartfinales in Tsjechië.

Ann Wauters trok de Cats over de streep in een prangende slotfase. © belga. Na de absolute thriller tegen Rusland mochten de Cats vandaag het parket op voor hun laatste groepswedstrijd tegen Letland. De inzet van de partij was bij alle speelsters zonneklaar, want een overwinning leverde de Belgische dames meteen een rechtstreeks ticket op voor de kwartfinales.



De Cats trokken in het eerste quarter onmiddellijk de lijn door van de wedstrijd tegen Rusland. Hoewel Letland zoals vooraf aangekondigd agressief verdedigde, heerste de tandem Meesseman-Wauters onder de korf. Het leverde België een knappe 10-16-tussenstand op na tien minuten.



In het tweede kwart van de wedstrijd kwamen de Letse dames opzetten, maar onder impuls van een sterke Carpréaux bleven de Cats op voorsprong. Letland naderde wel, maar Delaere kon de Belgische voorgift op slag van rust veiligstellen. Lees ook Ann Wauters: "Het is tijd voor een revanche tegen Letland"

Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken: deze Belgische dames schrijven basketbalgeschiedenis

Belgian Cats stunten tegen Rusland op EK basketbal na ware thriller: "Mooiste overwinning van België ooit" Onder impuls van een sterke Carpréaux haalden de Cats de rust met een 35-37-voorsprong. © belga.

Slechtste kwart van het EK levert Cats amper negen punten op Met het uitvallen van sterspeelster Babkina leek Letland bij aanvang van het derde quarter onthoofd. Niets was minder waar, want de Letse aanval draaide verrassend genoeg op volle toeren. De Cats kwamen niet meer zo makkelijk tot scoren en dat betaalden onze dames cash.



De Letse opmars was niet te stuiten, tenzij foutief en ook daarin bleven de tegenstandsters genadeloos toeslaan. Het slechtste kwart van de Cats op het EK werd afgerond met een achterstand van zeven punten: 51-44.



In het vierde kwart stonden onze Belgische dames voor een stevige remonte. Op karakter en met de hulp van de grote drie (Meesseman-Mestdagh- Wauters) konden de Cats de achtervolging inzetten. Met nog twee minuten op de klok was de kloof gedicht: 56-56.



Het momentum keerde in het voordeel van de Belgische dames. In een nagelbijtende slotfase deed Ann Wauters het met een beslissend shot voor de Belgen. De zege kon de Cats in de laatste seconden niet meer ontglippen, de kwartfinales op het EK zijn een feit. Babkina probeert Antonia Delaere af te stoppen. © belga.

Wauters: "Er zit echt potentieel in dit team" "We weigeren simpelweg om te verliezen", stak Ann Wauters, auteur van 8 van de 17 Belgische punten in het laatste kwart, na afloop van wal. "Ik wil me eerst trouwens nog excuseren voor mijn gedrag tegen de scheidsrechter. Maar die boosheid heeft ons geholpen terug te vechten. Het is ongelooflijk wat we hier presteren, met zo'n jong, enthousiast team. Op belangrijke momenten hebben we het hoofd koel gehouden. Ook vandaag. We kwamen voor de eerste keer achter, maar we wisten hoe te reageren. Dat wil zeggen dat er echt potentieel in dit team zit. Ons eerste doel was de kwartfinales halen. Dat is ons op de best mogelijke wijze gelukt. We hebben nu twee dagen extra rust en dat gaat iedereen echt deugd doen."



Tien jaar na het EK in Italië, toen de Cats zevende eindigden, staan de Belgische basketvrouwen dus opnieuw in de kwartfinale van een EK. Daarin nemen ze het op tegen de winnaar van de barragewedstrijd tussen Hongarije, derde in groep A, en Italië, tweede in groep B. Als de Belgen de kwartfinale weten te overleven, plaatsen ze zich voor het WK van volgend jaar in Spanje (22 tot 30 september). Dat zou een unicum betekenen voor de nationale basketbalploeg van België, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. © belga.

"Het was een moeilijke wedstrijd, omdat de Letten onze sterkste schakels blokkeerden en goed anticipeerden op ons spel. Het vroeg veel karaktersterkte van mijn speelsters om alsnog de overwinning binnen te halen", vertelde bondscoach Philip Mestdagh na de wedstrijd. "We gaan nu vol vertrouwen en na twee rustdagen naar de kwartfinales, ideaal."



De Letse bondscoach Martins Zibarts baalde vooral van het uitvallen van zijn spelverdeelster Elina Babkina in de eerste helft. "Dat is ons duur komen te staan in het laatste kwart. Vooral in de aanval misten we haar. Bij de Belgen was Ann Wauters beslissend op cruciale momenten in de wedstrijd." Kim Mestdagh in de armen van Wauters en Meesseman (l): de Belgische 'Big Three' flikte het opnieuw. © belga.