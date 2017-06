Knokkende Belgian Cats flikken het en mogen na nieuwe thriller naar de kwartfinales op het EK

Dries Mombert

19/06/17 - 14u11

Kim Mestdagh in de armen van Wauters en Meesseman (l): de Belgische 'Big Three' flikte het opnieuw. © belga.

De Belgian Cats hebben met een nieuwe overwinning voor een perfect rapport getekend in de groepsfase van het EK. In een alweer spannende pot basketbal hielden de Belgische dames het hoofd koel en klopten ze Letland met 58-62. De Cats kwalificeren zich op deze manier rechtstreeks voor de kwartfinales in Tsjechië.

Ann Wauters trok de Cats over de streep in een prangende slotfase. © belga. Na de absolute thriller tegen Rusland mochten de Cats vandaag het parket op voor hun laatste groepswedstrijd tegen Letland. De inzet van de partij was bij alle speelsters zonneklaar, want een overwinning leverde de Belgische dames meteen een rechtstreeks ticket op voor de kwartfinales.



De Cats trokken in het eerste quarter onmiddellijk de lijn door van de wedstrijd tegen Rusland. Hoewel Letland zoals vooraf aangekondigd agressief verdedigde, heerste de tandem Meesseman-Wauters onder de korf. Het leverde België een knappe 10-16-tussenstand op na tien minuten.



In het tweede kwart van de wedstrijd kwamen de Letse dames opzetten, maar onder impuls van een sterke Carpréaux bleven de Cats op voorsprong. Letland naderde wel, maar Delaere kon de Belgische voorgift op slag van rust veiligstellen. Lees ook Ann Wauters: "Het is tijd voor een revanche tegen Letland"

