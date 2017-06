Amerikaanse Diana Taurasi is topscoorster aller tijden van de WNBA

Door: redactie

19/06/17 - 09u33

Diana Taurasi. © getty.

De Amerikaanse Diana Taurasi mag zich sinds gisteren de topscoorster in de geschiedenis van de Women's National Basketball Association (WNBA) noemen. De 35-jarige shooting-guard verloor met haar team Phoenix Mercury dan wel met 80-59 van de Los Angeles Sparks, maar dat kon het feestje niet verpesten. Ze scoorde 19 punten tijdens de wedstrijd, wat haar puntentotaal op 7.494 brengt in dertien seizoenen en 377 matchen, allemaal afgewerkt bij Mercury. Daarmee breekt ze het record van Tina Thomspon, die 7.488 punten scoorde in zeventien seizoenen.

Taurasi heeft een fantastische laatste twee maanden achter de rug: begin mei stapte ze in het huwelijksbootje met ex-Australisch international Penny Taylor. Een week later bereikte ze als eerste basketster ooit de kaap van 7.000 punten, 1.500 rebounds en 1.500 assists. Op 11 juni werd ze 35 en nu heeft ze de meeste gescoorde punten in de geschiedenis van de WNBA achter haar naam staan.



De wedstrijd tussen de Sparks en Phoenix Mercury werd zelfs even stilgelgegd om de Amerikaanse basketster in de bloemen te zetten. Taurasi werd gefeliciteerd door haar medespeelsters, tegenstanders en de aanwezige toeschouwers, waaronder ex-basketter en LA Lakers-legende Kobe Bryant.



Taurasi werd viermaal olympisch kampioene en tweemaal wereldkampioene met de VS. In clubverband won ze al 3 WNBA-titels en werd ze in 2009 verkozen tot MVP (most valuable player). Ze wordt als een van de beste basketbalspeelsters ter wereld beschouwd.



Op 35-jarige leeftijd denkt de vleugelspeelster, die ook samen met Emma Meesseman in de Russische superliga A uitkomt bij Ekaterinburg, nog niet aan stoppen. Ze tekende onlangs immers een contract van onbepaalde duur bij Phoenix Mercury.