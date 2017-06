Kim Huybrechts delft erg nipt het onderspit tegen Nederlander de Zwaan

Door: redactie

Players Championship Kim Huybrechts (PDC-12), zaterdag kwartfinalist in het dertiende toernooi, werd in het Engelse Wigan uitgeschakeld in de achtste finales van het veertiende toernooi in het Players Championship darts. De 31-jarige Antwerpenaar moet nipt met 6-5 de duimen leggen voor de Nederlander Jeffrey de Zwaan (PDC-66).