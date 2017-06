Harmegnies en Nikiforov pakken zilver en brons in Slovenië

Door: redactie

18/06/17

Nikiforov in actie vorig jaar in de voor hem desastreus verlopen Spelen in Rio. © belga.

Europacup judo Benjamin Harmegnies (+100kg) heeft zilver veroverd op de Europacup judo in het Sloveense Podcetrtek. Toma Nikiforov haalde brons in de categorie -100kg.

Harmegnies (IJF-42) won zijn eerste drie duels en ging zo recht naar de finale. Daarin was de Rus Anton Brachev (IJF-27) te sterk. De Rus haalde het met ippon. Nikiforov (IJF-13) verloor zijn derde wedstrijd tegen de Hongaar Gergo Fogasy, pas 105e op de wereldranglijst, met waza-ari. Via de herkansingen kon hij na drie zeges alsnog mee het podium op. In de kamp om het brons versloeg hij de Rus Khaybula Magomedov met ippon.



Kenneth Van Gansbeke (IJF-38) kwam in de categorie -66kg ook tot in de kamp voor het brons, maar verloor daarin van de Duitser Manuel Scheibel (IJF-130). Hij sluit het toernooi af als vijfde. Flavio Dimarca en Adrien Quertinmont gingen er in de categorie -60kg in de achtste finales uit. Loïc Demierbe (-73kg) moest het toernooi al in de tweede ronde verlaten. Evelien Cappaert werd zevende in de categorie -52kg bij de vrouwen.