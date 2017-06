Red Dragons kunnen geen vuist maken tegen Europees kampioen Frankrijk

XC

18/06/17 - 18u03 Bron: Belga

© belga.

In hun negende en laatste wedstrijd van de World League volleybal hebben de Red Dragons (FIVB-18) in de Antwerpse Lotto Arena een 0-3-nederlaag geleden tegen Frankrijk (FIVB-9). De setstanden waren 21-25, 16-25 en 16-25. De Belgen hadden een zege nodig om zich te plaatsen voor de Final 6 in Brazilië. Ze zijn nu afhankelijk van de uitslagen in de andere wedstrijden later op de avond.