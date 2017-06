Belgen domineren halve Ironman in Luxemburg: Vandendriessche en Tondeur aan het feest

XC

18/06/17 - 15u32 Bron: Belga

Alexandra Tondeur. © belga.

De Belgen hebben in Remich gedomineerd in de halve triatlon van het Groothertogdom Luxemburg. Kenneth Vandendriessche boekte bij de mannen zijn allereerste zege op het Ironman 70.3-circuit. Bij de vrouwen ging Alexandra Tondeur met haar tweede overwinning op de middellange afstand aan de haal. In 2015 zegevierde ze al in het Turkse Belek.