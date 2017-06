Kortrijk ontvangt kwalificatiewedstrijden Belgian Cats voor EK 2019

Door: redactie

De kwalificatiewedstrijden van de Belgische basketvrouwen voor het EK van 2019 gaan in de Lange Munte in Kortrijk door. Dat heeft General Manager van de Belgian Cats Koen Umans op het EK in Praag bevestigd. Ook in aanloop naar het huidige EK was Kortrijk al de uitvalsbasis van de Belgen.