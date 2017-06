Ann Wauters: "Het is tijd voor een revanche tegen Letland"

Door: redactie

18/06/17

Na twee zeges in twee wedstrijden kunnen de Belgian Cats zich morgen (om 12u30) rechtstreeks plaatsen voor de kwartfinales van het EK in Praag. De Cats, die vandaag een rustdag hebben, ontmoeten Letland in hun laatste groepswedstrijd.

"Letland is een heel andere tegenstander dan Rusland", stak de 36-jarige Ann Wauters, zaterdag goed voor twintig punten tegen Rusland, van wal. "Het is een agressief en enthousiast team, met sterke speelsters en veel karakter."



Wauters heeft niet zo'n goede herinneringen aan Letland. Op het vorige EK, waarvoor de Cats zich kwalificeerden, in 2007 in Italië, leden de Belgische vrouwen een 69-66 nederlaag tegen Letland. Zo wachtte de Cats een moeilijkere kwartfinale (tegen Spanje), die uiteindelijk ook het eindpunt betekende. Enkele weken ervoor hadden ze in de kwalificaties ook al de duimen moeten leggen tegen het team van de toenmalige coach, Ainars Zvirgzdins, momenteel aan het roer bij Castors Braine.



"Ik heb inderdaad geen positieve herinneringen aan Letland", bevestigde Wauters. "We hebben hen nog nooit kunnen kloppen en dat moet veranderen. Het is tijd voor revanche. Een overwinning betekent rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinales en dus een extra dag rust. Dat valt niet te onderschatten."



België won zijn eerste twee partijen op het EK. Vrijdag werd Montenegro geklopt met 66-64. Gisteren ging Rusland na één verlenging voor de bijl (76-75). Letland verloor vrijdag met 59-71 van Rusland en won gisteren met 76-55 van Montenegro.