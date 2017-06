Belgian Cats zijn op z'n minst verzekerd van barragewedstrijd

XC

De laatste speeldag in de groepsfase van het EK basket in Praag zal morgen beslissen welke teams zich rechtstreeks plaatsen voor de kwartfinales en welke ploegen een barragewedstrijd zullen moeten afwerken.

De groepswinnaar is zeker van een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales van donderdag, terwijl de nummers twee en drie in de groep dinsdag barrages spelen. Voor de Belgian Cats (uitkomend in groep D) zou dat een wedstrijd worden tegen een team uit groep C. Op dit moment staan de Belgische vrouwen aan de leiding in hun groep. Een zege morgen tegen Letland volstaat om die plek vast te houden.



Bij een nederlaag morgen zijn de Cats afhankelijk van het resultaat in Rusland-Montenegro om te weten of ze tweede of derde worden. Bij winst van Montenegro zouden ze tweede worden, bij winst van Rusland ook indien ze zelf met minder dan zeven punten van Letland verliezen. In het andere geval worden ze derde.



Ook in groep C is het heel spannend. Frankrijk staat voorlopig aan de leiding met twee zeges. Slovenië en Griekenland wonnen één keer, Servië nog niet. Morgen staat nog Servië-Slovenië en Frankrijk-Griekenland op het programma.



De top 5 van het EK (top 6 indien Spanje hierbij zit) plaatst zich voor het WK basket in Spanje, van 22 tot 30 september 2018.



Tussenstanden



GROEP C



Stand G W V Pv/Pt Ptn



1. Frankrijk 2 2 0 143-125 4



2. Slovenië 2 1 1 127-126 3



3. Griekenland 2 1 1 125-119 3



4. Servië 2 0 2 117-142 2



. Maandag (in Praag)



Servië - Slovenië (om 15u00)



Frankrijk - Griekenland (om 20u30)



GROEP D



Stand G W V Pv/Pt Ptn

1. België 2 2 0 142-139 4

2. Rusland 2 1 1 146-135 3

3. Letland 2 1 1 135-126 3

4. Montenegro 2 0 2 119-142 2



. Maandag (in Praag)



Letland - België (om 12u30) Montenegro - Rusland (om 18u00)