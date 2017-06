Ward verslaat Kovalev en behoudt zijn titels

Door: redactie

18/06/17 - 11u46

De Amerikaan Andre Ward heeft in Las Vegas zijn WBA-, IBF- en WBO-titels bij de halfzwaargewichten kunnen behouden. Ward klopte de Rus Sergey Kovalev met een technische KO in de achtste ronde.

Voor Ward is het zijn 32e overwinning in evenveel gevechten, de zestiende voor het einde van de partij. Kovalev moest de tweede nederlaag in zijn carrière incasseren - voor de tweede keer tegen Ward - in 33 duels.



Vorig jaar in november namen Kovalev en Ward het al eens eerder tegen elkaar op. Ward werd toen verrassend op punten (114-113, 114-113, 114-113) tot winnaar gekroond. De revanche zaterdag zorgde voor minder ophef.