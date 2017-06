Nummer één van de wereld houdt heroptredende Taeymans maar nipt van brons in Mexico

XC

18/06/17 - 10u59 Bron: Belga

© belga.

Ei zo na pakte Roxane Taeymans (-70 kg) brons bij haar heroptreden op de Grand Prix judo van Cancun in Mexico. Maar in de beslissende kamp moest ze met een derde strafpunt in de Golden Score die eer laten aan de Venezolaanse nummer één van de wereld, Elvismar Oliviera.

Na een inactiviteit van drie maanden wegens een knieblessure, maakte Roxane Taeymans (World Ranking 88) vandaag haar wederoptreden op de Grand Prix van Mexico in Cancun. Ze demonstreerde daarbij dat ze nog steeds een solide verdediging heeft, maar uiteraard nog gebrek heeft aan wedstrijdritme. Op die manier dwong ze in haar eerste duel de Amerikaanse Chantal Wright (WR 40) wel tot drie strafpunten, met de uitsluiting tot gevolg. In het volgende gevecht tegen de Spaanse Maria Bernabeu - die in 2015 vice-wereldkampioen werd, vorig jaar op de Olympische Spelen van Rio een vijfde plaats veroverde en in Cancun op het einde van de dag het podium op mocht voor goud - waren de drie strafpunten voor onze landgenote. In de herkansingen was de zege terug voor Taeymans, die de Brazilaanse Amanda Oliviera (WR 13) versloeg met waza-ari.



Ook de kamp voor brons werd beslecht door drie strafpunten, in het nadeel van de 26-jarige Antwerpse. De Venezolaanse Elvismar Rodriguez, die vecht onder de vlag van de Internationale Judofederatie (IJF) en als dusdanig ook traint in het IJF-trainingscentrum van Hongarije - Venezuela heeft immers geen financiële middelen om haar aan de wereldtop te laten meedraaien - slaagde er niet in om te scoren tegen Taeymans en pas na 2:27 in de Golden Score moest onze landgenote plooien met een derde strafpunt. Voor de 20-jarige Elvismar Rodriguez was het de vijfde medaille van het seizoen na brons op de Grand Slam van Parijs (12/2), en zilver op de Grand Slam van Bakoe (11/3) en de Grand Prix van Tbilisi (1/4) en Antalya (8/4).



Junior Matthias Casse (-81 kg) ging in de tweede ronde uit het toernooi na verlies met waza-ari tegen de veteraan Srdjan Mrvaljevic uit Montenegro (WR 38).