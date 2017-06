Red Dragons leggen olympisch finalist Italië over de knie

DM

17/06/17 - 23u22

© Maxime Petit.

De Red Dragons hebben de rug gerecht in hun groep van de World League Volleybal. Met een mooie zege tegen olympisch finalist Italië blijven de Belgische volleybalmannen kans maken op de finaleronde in Brazilië. De Dragons waren in vier sets te sterk: 22-25, 24-26, 27-25, 16-25.

De spelers van coach Vital Heynen hadden na het verlies eerder deze week tegen Servië iets recht te zetten. Tegen een moeilijke tegenstander als Italië beloofde dit geen sinecure te worden, al deden de Belgen het uitstekend.



De Dragons sleepten de eerste en tweede set in de wacht en ook het derde bedrijf leek lange tijd in het voordeel van de Belgen uit te draaien. De Italianen keerden net op tijd de rollen om, maar gelukkig konden de Dragons de klus in de vierde set helemaal klaren.



De zege brengt de Belgen erg dicht bij een plaats in de Final Six. In de stand wippen ze naar een vierde plaats over Canada (FIVB-8), dat met 3-0 de boot inging tegen Frankrijk (FIVB-9). Zondag geven de Belgen Frankrijk partij.