Fanny Smets en Arnaud Art winnen polsstokspringen in Urban Memorial Van Damme

DM

17/06/17 - 22u27

© photo_news.

Fanny Smets en Arnaud Art hebben in Gent de Urban Memorial Van Damme polsstokspringen gewonnen. Smets had genoeg aan een sprong over 4m26, veertien centimeter onder haar persoonlijke record. De Belgisch kampioene bleef Aurélie De Ryck (4m06) en Nel Van Hansewyck (4m01) voor.