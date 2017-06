CrossCup bestaat volgend seizoen uit zes in plaats van acht manches

DM

De nieuw gepubliceerde kalender voor de CrossCup 2017-2018 bevat twee belangrijke wijzigingen. De manches van Dour en Wachtebeke verdwijnen van de kalender. De eerste stond negentien keer op het programma in de Cup, terwijl de tweede vooral bekendstond als slotakkoord in de CrossCup.

"Het was nodig om de kalender te hervormen", verklaarde organisator van de Jos van Roy. "We keren terug naar zes manches, zoals het tien jaar geleden het geval was. De finale combineren met het Belgisch kampioenschap in Brussel is heel goed ontvangen door de atleten." Brussel diende in het verleden al als decor voor de Iris Cross Cup, de internationale cross die traditioneel midden december wordt gehouden, een week voor het Europees kampioenschap.



"Financiële redenen lagen aan de basis van deze herstructurering, vooral in Wallonië", gaat de organisator verder. "Heel wat beloftes van subsidiëring zijn niet nagekomen. We konden niet op dezelfde manier blijven doorgaan."



De enige Waalse manche van de Cross Cup die overblijft is de manche van Hannuit, waar op 21 januari 2018 het kampioenschap van de Franstalige Atletiekliga in België (LBFA) wordt afgewerkt.



Kalender Cross Cup 2017-2018: 22/10 Relays Gent - 05/11 Cross Cup Mol - 26/11 Cross Cup Roeselare - 21/01 Cross Cup Hannuit - 11/2 Cross Cup Rotselaar - 25/02 Finale en Belgisch Kampioenschap in Brussel. .