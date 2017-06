Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken: deze Belgische dames schrijven basketbalgeschiedenis

Dries Mombert

17/06/17

De Belgian Cats maken furore op het EK in Tsjechië. Met een nieuwe overwinning tegen favoriet Rusland zijn de basketspeelsters van coach Philip Mestdagh nog één zege verwijderd van de kwartfinales. Een bloemlezing van onze Belgische basketbaldames.

De All-Star: Emma Meesseman (center, 1m92) Bij het grote publiek staat Meesseman bekend als dé kroonprinses van ouderdomsdeken Ann Wauters, maar de Ieperse center van 1m92 is die status vandaag allang ontgroeid. Meesseman verliet op 19-jarige leeftijd de Belgische basketbalcompetitie en verdient vandaag haar sporen bij Ekaterinenburg.



Met de Russische topclub behaalde ze vorig jaar een eerste Europese titel door in de finale van de EuroLeague competitiegenoot Orenburg te verslaan met 72-69. Eerder werd ze in 2011 ook al gekroond tot Jonge Europese Speelster van het Jaar.



Tussenin schittert Meesseman jaarlijks in de Women's NBA. Als een van de vaste speelsters bij de Washington Mystics gooit ze hoge ogen tussen de absolute wereldvedetten. Twee jaar geleden schopte ze het zelfs tot één van de All-Stars in de WNBA. Met haar lengte domineert ze onder de korf en is ze goed vor een karrenvracht aan punten en rebounds.



Nog een opvallende uitsmijter: Meesseman hoort slechts voor 50% en speelt vaak met een klein gehoorsapparaatje. Tegen Rusland leek het haar alvast niet te hinderen om 23 punten te noteren. Meesseman domineert vaak onder de korf dankzij haar lengte. © epa.

Speelster van het Jaar: Antonia Delaere (forward, 1m82) De 22-jarige Antonia Delaere kende dit seizoen een absoluut boerenjaar. De Antwerpse forward van landskampioen Castors Braine haalde met de titel en de beker een opvallende dubbel binnen en werd bovendien gekroond tot Speelster van het Jaar in België.



Voor Delaere moet het nog allemaal beginnen, maar met een club als Castors Braine lijkt ze helemaal klaar voor het grotere werk. Volgend jaar hoopt ze ook in de Europese competities helemaal door te breken.



Delaere werd onder de hoede van bondscoach Philip Mestdagh op de koop toe als eens Europees kampioen. In 2011 won ze het EK voor speelsters onder 18 jaar samen met Emma Meesseman, Julie Vanloo en Sien Devliegher (er op dit EK niet bij). © belga.

De vaste waarde: Sofie Hendrickx (power forward, 1m87) Een van de meeste constante speelsters van de Belgian Cats is Sofie Hendrickx. De 31-jarige forward van UD Namen is al jaren een trouwe luitenante van bondscoach Mestdagh en mocht ook nu niet ontbreken in de selectie voor het EK.



Hendrickx heeft er vooral in Frankrijk een meer dan succesvolle carrière op na gehouden. Sinds vorig jaar speelt ze opnieuw in de vaderlandse basketbalcompetitie. De ervaren kapiteine kan zich naar eigen zeggen "helemaal verliezen in een stevige training." Hendrickx (rood) is al jaren een vaste waarde bij de Cats © belga.

Mevrouw Van Rossom: Jana Raman (forward, 1m87) Ten huize Jana Raman basketbal gespreksonderwerp nummer één zijn. De 26-jarige speelster van Kangoeroes Willebroek heeft een relatie met profbasketballer Sam van Rossom, die gisteren nog met Valencia een eerste Spaanse baskettitel in de wacht sleepte.



Raman speelde lange tijd voor de damesploeg uit Waregem, maar verdient nu dus de kost als forward voor Kangoeroes Willebroek. Met ook Hendrickx en Delaere op die forward-positie zijn de Belgian Cats er meer dan voldoende gestoffeerd. Raman (links) is samen met Sam van Rossom. © belga.

De zusjes Mestdagh: Kim (shoot guard, 1m80) en Hanne (forward, 1m78) Ook in het gezin Mestdagh staat basketbal waarschijnlijk de klok rond op het menu. Naast bondscoach Philip Mestdagh zijn ook dochters Kim en Hanne er op dit EK bij.



Beide speelsters beproefden hun geluk in de Verenigde Staten aan de ploeg van de Colorado State University en zijn nu actief bij hun Europese clubs Freiburg (Hanne) en Flammes Carolos (Kim).



Kim, de oudste van de twee zusjes, was vandaag naast Emma Meesseman en Ann Wauters met 16 punten en 5 assists een van dé voortrekkers van de Cats. Kim Mestdagh (dochter van de bondscoach) is samen met Meesseman en Wauters een van de voortrekkers bij de Cats. © belga.

Club Brugge-supportster in Italië: Julie Vanloo (point guard, 1m72) Julie Vanloo heeft er als 24-jarige basketbalspeelster al een hele odyssee opzitten. De iets kleinere blondine speelde al in Frankrijk (Mondeville) en Zweden (Lulea), en verdient nu de kost bij het Italiaanse (Virtus Ragusa).



Naast basketbalspeelster is Vanloo ook een uitgesproken fan van Club Brugge. Bovendien maakte ze in het verleden ook deel uit van de talentvolle lichting die in 2011 Europees kampioen werd bij de U18. Van Loo is een fervent supportster van Club Brugge. © belga.

Waalse branie: Marjorie Carpreaux (point guard, 1m65) De kleinste speelster uit het gezelschap van coach Philip Mestdagh is tevens ook de enige uit Wallonië. Marjorie Carpreaux is de evenknie van Julie Vanloo en moet als point guard het spel verdelen.



De 30-jarige Waalse was even actief in Frankrijk en Italië, maar kleurt bovenal de vaderlandse basketbalcompetitie. Na een aanvaring met haar club Waregem verdedigt ze volgend jaar de kleuren van landskampioen Castors Braine. Carpreaux is volgend seizoen actief bij Castors Braine. © belga.

Jong geweld: Kyara Linskens (center, 1m90), Heleen Nauwelaars (forward, 1m80) en Serena-Lynn Geldof (center, 1m97) Naast de gevestigde waarden hebben de Cats ook drie jonge talenten in de rangen. Kyara Linskens behaalde op haar twintigste al een tweede plaats in de verkiezing voor Speelster van het Jaar en is er ook in Tsjechië bij.



Serena-Lynn Geldof (20) verving dan weer in extremis Noémie Mayombo. De 26-jarige routinier haakte in extremis af en zo kon Geldof toch nog rekenen op een ticket voor het EK.



Met ook de 21-jarige Heleen Nauwelaars (actief bij Sint-Katelijne-Waver) beschikken de Cats over drie jonge speelsters die in Tsjechië vooral met het oog op de toekomst ervaring kunnen opdoen. Vooral Linskens moet in de toekomst kunnen uitgroeien tot een vaste waarde bij de Cats. © belga.