Belgian Cats stunten tegen Rusland op EK basketbal na ware thriller

Glenn Van Snick

17/06/17 - 16u23

© belga.

De Belgian Cats hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap basketbal gewonnen. Tegen het op papier sterkere Rusland haalden onze Belgische dames het in Praag na een spektakelmatch en één verlenging met 75-76.

Wauters: "Mooiste overwinning van België ooit"

"Dit was de mooiste overwinning uit de geschiedenis van België, maar we hebben nog niets in onze handen", temperde Ann Wauters meteen de euforie. "We moeten met de voeten op de grond blijven. We kunnen iets speciaals neerzetten, maar momenteel hebben we nog niets. We staan heel dicht bij de kwartfinales, maar we zijn er nog niet. De overwinning tegen Rusland is voor deze jonge en enthousiaste groep fantastisch. Met deze meisjes willen we iets groots neerzetten. We mogen even genieten, maar moeten ook lessen trekken uit deze wedstrijd."



De Belgian Cats hadden na een blitzstart 19 punten voorsprong op de Russinnen, maar moesten het klusje alsnog klaren na een verlenging. "Voor de tweede keer doen we het in 'money time', maar we hadden ook aan het kortste eind kunnen trekken. Het draaide goed uit, omdat we lucide en volwassen bleven spelen. Maar net als tegen Montenegro verspelen we onze voorsprong. Dat wijst misschien op een gebrek aan ervaring in deze groep. We moeten nog leren die voorsprong vast te houden. Deze groep heeft nog veel groeimarge, dat is het positieve." .