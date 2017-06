Belgian Cats stunten tegen Rusland op EK basketbal na ware thriller

Glenn Van Snick

17/06/17 - 16u23

© belga.

De Belgian Cats hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap basketbal gewonnen. Tegen het op papier sterkere Rusland haalden onze Belgische dames het in Praag na een spektakelmatch en één verlenging met 75-76.

Tegen groepsfavoriet Rusland, de voorbije zeven edities drie keer Europees kampioen (2003, 2007 en 2011), begonnen de Belgian Cats verschroeiend. Zowat alles lukte in de eerste tien minuten, waardoor onze Belgische dames het eerste kwart afsloten met een fantastische en vooral onverhoopte 15-29.



Onder impuls van een indrukwekkende Emma Meesseman - na vijftien minuten al veertien punten op haar conto - gingen de Cats zowaar door op hun elan. Het op papier sterkere Rusland kwam geen punt korter, onze Belgische basketdames hadden de zaakjes stevig onder controle. Vooral het mooie ploegspel van onze landgenoten bracht de tegenstander aardig in de problemen. Met een 32-46 voorsprong mochten de Belgian Cats de kleedkamer in.

© belga. De Russische vrouwen kregen vast een donderpreek tijdens de rust van bondscoach Alexander Vasin. De withemden kwamen met meer assertiviteit uit de kleedkamer en de Cats lieten zich te makkelijk wegdrummen. De kalmte verdween uit de ploeg, er werd iets te overhaast gespeeld. Even zag het er benard uit toen de Russinnen de overhand leken te nemen, maar onder impuls van Ann Wouters en alweer Meesseman herstelden de Cats zich in de laatste drie minuten van het derde kwart: 49-61.



Het vierde kwart startte identiek als het vorige. De Belgische dames werden meteen onder stuk gezet en de ballen die in de eerste helft wél binnengingen, werden nu te makkelijk gemist. Rusland verminderde mondjesmaat de voorsprong, en op twee minuten van het einde stond het plots 64-64 en zes seconden voor affluiten zelfs 68-68! Belgisch balbezit leverde niets meer op, vijf minuten verlengingen zouden beslissen wie de overwinning op zak stak.

En daarin kwam Rusland voor het eerst in de match op voorsprong (73-72). Maar Ann Wouters bracht België opnieuw op voorsprong (75-76) en Rusland miste de daaropvolgende beslissende korf. Een misser op vrije worp van onze Cats was niet meer van tel, de overwinning was een feit. België wint van Rusland na een ware thriller! © belga.