Belgian Cats stunten tegen Rusland op EK basketbal na ware thriller: "Mooiste overwinning van België ooit"

17/06/17 - 16u23

Tranen van vreugde bij Marjorie Capreaux na de stuntzege tegen Rusland © belga.

De Belgian Cats hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap basketbal gewonnen. Tegen het op papier sterkere Rusland haalden onze Belgische dames het in Praag na een spektakelmatch en één verlenging met 75-76.

"Dit was de mooiste overwinning uit de geschiedenis van België, maar we hebben nog niets in onze handen", temperde Ann Wauters meteen de euforie. "We moeten met de voeten op de grond blijven. We kunnen iets speciaals neerzetten, maar momenteel hebben we nog niets. We staan heel dicht bij de kwartfinales, maar we zijn er nog niet. De overwinning tegen Rusland is voor deze jonge en enthousiaste groep fantastisch. Met deze meisjes willen we iets groots neerzetten. We mogen even genieten, maar moeten ook lessen trekken uit deze wedstrijd." De Belgian Cats hadden na een blitzstart 19 punten voorsprong op de Russinnen, maar moesten het klusje alsnog klaren na een verlenging. "Voor de tweede keer doen we het in 'money time', maar we hadden ook aan het kortste eind kunnen trekken. Het draaide goed uit, omdat we lucide en volwassen bleven spelen. Maar net als tegen Montenegro verspelen we onze voorsprong. Dat wijst misschien op een gebrek aan ervaring in deze groep. We moeten nog leren die voorsprong vast te houden. Deze groep heeft nog veel groeimarge, dat is het positieve." .

Bondscoaches loven perfecte matchbegin van Belgian Cats

"Ik ben niet alleen trots omwille van de zege, maar ook omwille van de manier waarop", zei Mestdagh, vader van Belgian Cats Hanne en Kim Mestdagh. "We begonnen uitstekend aan de wedstrijd. We wisten dat Rusland sterk is onder de korf en defensieve kwaliteiten heeft. Ik koos ervoor Antonia Delaere te laten starten, zodat ze kon verdedigen op topspeelster Prince. Dat heeft ze goed gedaan. Op het vlak van rebounds werden we overklast, maar de efficiëntie in het begin van de partij was ongelooflijk. We hebben Rusland op snelheid gepakt en sloegen zo een kloof van bijna 20 punten. We moesten dan toch een verlenging afwerken, maar gelukkig heeft Ann Wauters ons met haar ervaring door die laatste vijf minuten geholpen."



Ook de Russische bondscoach Alexander Vasin was verrast door de verschroeiende start van de Belgen. "We waren voortdurend op achtervolgen aangewezen. We slaagden er niet in veel te scoren, maar dat is onze fout. De Belgische defensie was niet zo stevig, wij hebben gewoon niet gedaan wat we moesten doen", reageerde Vasin.



Topschutter Emma Meesseman (23 punten) geloofde in een zege tegen de Russinnen. "Ik was er zeker van dat we konden winnen. De hele groep stond erachter, maar de buitenwereld geloofde er niet in", aldus Meesseman. "Rusland heeft veel talent, maar België zeker en vast ook. We speelden de perfecte match. We moeten wel nog leren dat een wedstrijd duurt tot het laatste fluitsignaal, zelfs al heb je een riante voorsprong. Rusland is in de tweede helft teruggekeerd, maar ons matchbegin was fantastisch. Dat was de sleutel voor deze wedstrijd. Zelfs toen Rusland terugkeerde, hebben we niet gepanikeerd. Tijdens de verlenging zijn we kalm gebleven."



Ook voor Julie Vanloo gaf het matchbegin van de Belgian Cats de doorslag. "Net zoals Montenegro vrijdag, holde Rusland meteen achter de feiten aan. Dat kostte hen veel energie. Wij daarentegen kregen steeds meer vertrouwen. We moeten nu nog leren de voorsprong vast te houden", zei de 24-jarige spelverdeelster. "Het begin was dan wel geweldig, de wedstrijd op zich niet. Ik had liever met 20 punten verschil gewonnen en een rustiger slot gehad. Maar op een EK moet je knokken voor elke overwinning. Nu moeten we doorzetten. We willen zo ver mogelijk doorstoten. Maandag moeten we winnen tegen Letland."