Valencia pakt (zonder Van Rossom) eerste Spaanse baskettitel ooit

Bewerkt door: Glenn Van Snick

17/06/17 - 11u12 Bron: Belga

© kos.

Zonder een nog steeds met een knieblessure sukkelende Sam Van Rossom, heeft Valencia gisteren voor het eerst in haar geschiedenis de Spaanse baskettitel veroverd. Valencia klopte in de vierde partij van de finale van de play-offs (beslecht in een best-of-five-systeem) in eigen huis Real Madrid met 87-76 en dat volstond voor de titel.