Britse Jessica Learmonth pakt goud op EK triatlon, Claire Michel eindigt vijfde

De Britse Jessica Learmonth heeft in het Oostenrijkse Kitzbühel de zege gepakt op het EK triatlon (korte afstand). Claire Michel finishte op een vijfde stek. Learmonth legde de 1.500 meter zwemmen, veertig kilometer fietsen en tien kilometer lopen af in 1u57:50. De Britse bleef daarmee haar landgenote Sophie Coldwell (1u58:05) en de Italiaanse Alice Betto (1u58:31) voor.

Michel kwam na 1u58:41 over de streep, wat haar de vijfde plaats opleverde. "Ik ben blij met mijn resultaat", vertelde de 28-jarige Brusselse", al ervaar ik ook ergens een beetje teleurstelling. Ooit zou ik zo'n wedstrijd als vandaag op mijn naam willen zetten."



Bij de junioren won de Britse Kate Waugh de sprintafstand (750/20/5) in 59:20, voor de Deense Sif Bendix Madsen (59:23) en de Française Jessica Fullagar (59:34). Laura Swannet (1u01:01) was de beste Belgische op de zestiende plek, voor Hannelore Willen (25ste in 1u02:24) en Kiara Lenaerts (45ste in 1u05:48).



De wedstrijd bij de mannen staat zaterdag om 16u00 op de agenda. Simon De Cuyper, Erwin Vanderplancke en Christophe De Keyser zijn de Belgen die present tekenen. Zondag is het de beurt aan de gemengde aflossing, die ook op de Olympische Spelen in Tokio (2020) op het programma zal komen.