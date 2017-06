Bondscoach Sylla verwacht tegen Frankrijk reactie van Red Wolves

XC

Morgenavond (19u45) spelen de Red Wolves in het Franse Montbéliard hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd van deze campagne. Tegen wereldkampioen Frankrijk wordt het opnieuw een zware klus voor het team van bondscoach Yérime Sylla. Frankrijk is al zeker van kwalificatie voor het EK van 2018. De Belgen zijn uitgeschakeld.

Acht maanden geleden zorgden de Red Wolves in Luik bijna voor een stunt. De Belgen maakten wereldkampioen Frankrijk het leven heel zuur, tot een omstreden rode kaart voor Arber Qerimi ervoor zorgde dat de Fransen in het slot van de wedstrijd de Red Wolves nipt (37-38) versloegen. De euforie van toen heeft nu plaatsgemaakt voor realisme. De kloof tussen de toplanden met hun profspelers en België is bijzonder groot. Dat werd drie dagen geleden nogmaals duidelijk toen de Belgen een zware 27-43 nederlaag leden tegen vicewereldkampioen Noorwegen. De sportieve staf van de Red Wolves moest heel wat oplapwerk verrichten.



"Donderdag stond alles in het kader van recuperatie. De nederlaag tegen Noorwegen had zowel fysiek als mentaal sporen nagelaten" aldus Sylla. "Wanneer we de balans van deze campagne opmaken, kan je er niet om heen dat we erin slagen om veel te scoren. Offensief kunnen we de tegenstander pijn doen. De cijfers liegen er niet om. Anderzijds moeten we verdedigend nog stappen zetten en het onszelf minder moeilijk maken. Verdedigend was het woensdag beter, maar we hebben we te veel balverlies geleden. Ik verwacht morgen drie dingen van mijn spelers. Ten eerste een reactie na de nederlaag van woensdag, ten tweede dat we zuiverder spelen en ten derde hoop ik de positieve dingen die ik woensdag in de verdediging zag terug te zien."



"De nederlaag van afgelopen woensdag is bijzonder hard aangekomen. Het was een zware klap", zegt Simons Ooms. "Vooral in de tweede helft hebben we de hoofdjes iets te snel laten hangen. Achteraf was het zowel in de kleedkamers als in de bus op weg naar het hotel bijzonder stil. We zijn nu twee dagen later en de klap is verwerkt. We kijken met zijn allen uit naar de wedstrijd tegen Frankrijk. Het is moeilijk om de vinger precies op de wonde te leggen en om het één reden aan te duiden waarom het voor geen meter liep. Misschien was er een gebrek aan concentratie, maar we mogen ook de verdediging van de Noren niet onderschatten. Waren de Noren zo goed of hebben wij te veel cadeaus uitgedeeld? Ik ben er nog altijd niet uit en dat is nu ook niet meer belangrijk. De match van morgen is nu belangrijk. We gaan er alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten."



"We zijn ons ervan bewust dat we woensdag collectief gefaald hebben", klinkt het bij Nathan Bolaers. "We hebben te veel balverlies geleden en hadden te veel respect voor hun offensieve manier van verdedigen. Maar laat ons toch niet vergeten dat we erin geslaagd zijn om veel te scoren. Uit de analyses blijkt dat we 17 keer balverlies hebben geleden en de Noren hebben dat maximaal benut. We verliezen met 16 doelpunten. De rekening is snel gemaakt. De werkpunten zijn blootgelegd, maar verdedigend was het woensdag al veel beter. Morgen is de laatste wedstrijd van deze campagne en van het seizoen. We gaan er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. We weten wat we moeten doen om hen in moeilijkheden te brengen. Dat bleek tijdens onze thuiswedstrijd vorig jaar in november. Onze tactische aanpak werkt, alleen moeten we de opdrachten beter uitvoeren." .