Bondscoach Mestdagh is tevreden met spelpeil Belgian Cats, maar ziet ook werkpunten

16/06/17 - 20u08 Bron: Belga

De Belgische basketbalvrouwen wonnen hun eerste match op het EK in het Tsjechische Praag nipt met 66-64 tegen Montenegro. Bondscoach Philip Mestdagh blikte na afloop tevreden terug op de prestatie van zijn speelsters, maar ziet nog ruimte voor verbetering.

"We zijn heel goed aan de partij begonnen", analyseerde Mestdagh. "Na het eerste quarter (25-13) hadden we een mooie voorsprong opgebouwd en dan is het uiteraard makkelijker om aan het volgende quarter te beginnen. Maar dat Montenegro in het slot nog tot twee punten naderde, mag niet. Daar zag ik nog veel werkpunten voor ons team. We leden in de money-time bijvoorbeeld driemaal balverlies, en dat kon ons fataal worden. Maar in het algemeen ben ik fier op mijn speelsters."



Roberto Iniguez, de bondscoach van Montenegro, vond dat zijn ploeg niet scherp genoeg aan de partij begon. "Onze start was heel slecht", oordeelde de Spaanse trainer. "We hadden een plannetje uitgedokterd om het snelle spel van de Belgen te counteren, maar dat werkte niet en we verdedigden te tam. Na ons zwakke begin wist ik dat het moeilijk zou worden. Maar laat dat een les zijn voor onze volgende twee wedstrijden."



"Duel van morgen ander paar mouwen"

België speelt morgen zijn tweede EK-match tegen Rusland, dat Letland opzij zette met 59-71 en samen met de Cats aan kop staat met twee punten. De sterke Russische vrouwen klopten twee weken geleden de Belgen nog met 48-57 op een voorbereidingstoernooi in Italië. "Het duel van morgen wordt dus een ander paar mouwen", voorspelt Mestdagh. "We weten dat Rusland een solide team heeft, dat elk moment in de wedstrijd kan toeslaan. Maar we hebben niets te verliezen en hopen op een stunt."



Toch is de Russische bonsdcoach Alexander Vasin op zijn hoede voor de Cats. "Het belooft een heel lastige match te worden", aldus Vasin. "Onze oefenzege van in Italië betekent weinig, België speelde toen ook zonder Ann Wauters en Emma Meesseman. Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van het Belgische team, en we zullen erg scherp moeten basketten."



Maandag volgt het derde groepsduel, Letland is dan de tegenstander van België. De eerste van de poule plaatst zich voor de kwartfinales, terwijl de nummers twee en drie barrages afwerken. De vierde moet naar huis. .