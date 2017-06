Kimberly Buys voelt zich in vorm van haar leven

SW

16/06/17 - 10u37 Bron: Belga

© belga.

Kimberly Buys veroverde op de Mare Nostrumwedstrijden van Monaco en Barcelona drie medailles, met chrono's die ze niet verwacht had. "Ik voel mij dan ook in de vorm van mijn leven", reageert ze vanuit het Franse Canet-en-Roussillon, waar morgen het laatste luik van de Mare Nostrum van start gaat.

Buys zit in volle voorbereiding op het WK van volgende maand in Boedapest. Hoewel ze daardoor niet volledig uitgerust is, zwemt Buys toch scherpe tijden en pakt ze medailles. In Monaco brons op de 50 en 100 vlinder, in Barcelona brons op de 50 vlinder.



"Nooit eerder in mijn carrière is het mij gelukt om op de 100 vlinderslag ongetapered onder de 59 seconden te blijven", verwijst Buys naar de 58.84 die ze dinsdag in Barcelona klokte. "Op de 50 vlinder bleef ik maar 8 honderdsten boven mijn Belgisch record en realiseerde dus mijn tweede beste tijd ooit op dit nummer (25.86, woensdag in Barcelona). Ik zit aan drie medailles in A-finales tegen de besten van de wereld. Ik voel mij dan ook in de vorm van mijn leven."



Of ze zondag haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag (25.78) kan verbeteren, wil ze in het midden laten. "Eerlijk gezegd ben ik daar niet mee bezig. Het grote doel is goede races af te werken en dan komen besttijden als vanzelf. Maar in een 50 meter moet alles perfect verlopen want de minste hapering kost veel tijd."