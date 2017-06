Pieters 114e na eerste ronde US Open golf, die vooral werd opgeschrikt door neerstortende zeppelin

YP

16/06/17

Met een openingsronde van 76 slagen, vier over par, staat Thomas Pieters na de eerste ronde op het US Open golf (major/12 miljoen dollar) op een gedeelde 114e plaats. De 25-jarige Antwerpenaar, die tijdens The Masters (de eerste major van het seizoen) knap vierde werd, moest op de Erin Hills golfbaan in Erin (Wisconsin) vier bogeys incasseren waartegen hij geen enkele birdie kon wegputten.

In de tussenstand telt Pieters elf slagen meer dan Rickie Fowler, één van de favorieten voor de titel. De 28-jarige Amerikaan telt een slag voorsprong op de Engelsman Paul Casey en de Amerikaan Xander Schauffele.



Het werd voor een pak toppers overigens een dag om vlug te vergeten. De Noord-Ier Rory McIlroy, viervoudig majorwinnaar die zich de beste toonde in 2011, had zelfs nog twee slagen meer nodig dan Pieters, wat resulteerde in een 143e plaats. De Australiër Jason Day, de nummer drie van de wereld, kwam niet verder dan een ronde van 79 slagen en een daarbijhorende 151e plaats. De Amerikaan Dustin Johnson, 's wereld nummer één en regerend kampioen, deed met een 102e plaats na openingsronde van 75 slagen ook maar één slag beter dan Pieters.