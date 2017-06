"Wat McGregor doet, is bijna een zelfmoordpoging. Hij is te wild en heeft geen zelfbeheersing"

KDZ en YP

16/06/17 - 08u26 Bron: De Afspraak

© epa.

Het komt er uiteindelijk dus toch van: het supergevecht tussen Conor McGregor en Floyd Mayweather. Erg spannend zal die bokswedstrijd volgens Delfine Persoon evenwel niet worden. "Wat McGregor doet, is bijna een zelfmoordpoging", aldus de wereldkampioene in het Canvas-programma 'De Afspraak'.

Floyd Mayweather keert terug uit pensioen en is klaar voor een memorabele comeback, met minder zou de nu 40-jarige bokslegende ook niet tevreden zijn. De kamp tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor hing al maanden in de lucht, maar is nu ook officieel aangekondigd door beide boksers. Op 26 augustus staan ze tegenover mekaar in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Mayweather verloor gedurende zijn carrière geen enkele van zijn 49 officiële wedstrijden. De 28-jarige McGregor is de eerste ooit die er in geslaagd is om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden in de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts.

Lees ook Floyd Mayweather terug uit pensioen voor gevecht tegen Conor McGregor