Philip Milanov behoudt leidersplaats in discuswerpen met beste seizoensprestatie

15/06/17 - 23u01 Bron: Belga

Philip Milanov - archieffoto © epa.

Discuswerper Philip Milanov heeft vanavond op de Diamond League-meeting in het Noorse Oslo met een worp van 66m39 zijn beste seizoensprestatie neergezet. De 25-jarige Bruggeling eindigde daarmee op de derde plaats en blijft aan de leiding in de tussenstand.

Enkel de Zweed Daniel Stahl (68m06) en de Jamaicaan Fedrick Dacres (67.10) wierpen hun discus verder dan onze landgenoot. Milanov, met 14 punten aanvoerder in de Diamond League-stand, verzekerde zich begin juni al van deelname aan het WK in Londen (04-13/08). Op de Werpersmeeting in Eeklo liet hij een worp van 65m19 optekenen, waarmee hij 19 centimeter boven de limiet (65m00) bleef. Met een worp van 64m94 won Milanov in het discuswerpen de eerste Diamond League-manche in Shanghai. Het Belgische record van de Bruggeling bedraagt 67m26.



Kevin en Jonathan Borlée zijn er op de 400 meter niet in geslaagd de WK-limiet (45.33) te lopen. Kevin kwam in 45.53 over de streep op de vierde plaats en bleef zo een honderdste boven zijn seizoensbeste. Jonathan (46.18) werd zevende en moest meer dan vier tienden toegeven op zijn beste chrono dit jaar. De Botswaan Thebe Baboloki snelde in 44.95 naar de overwinning.



Zagré zesde

Anne Zagré kwam op de 100 meter horden voor vrouwen als zesde over de streep in 12.98. Het Belgische record van de Brusselse bedraagt 12.71. De overwinning in Oslo was voor de Duitse Pamela Dutkiewicz, die liet afklokken op 12.73. Eind april verzekerde de 27-jarige Zagré zich in het Amerikaanse Gainesville (Florida) al van een ticket voor het WK. Op de Tom Jones Memorial liep ze naar een chrono van 12.96, ofwel twee honderdsten onder de WK-limiet.



Op de 800 meter voor vrouwen eindigde Renée Eykens op de elfde plaats. De 21-jarige Antwerpse legde de afstand af in 2:03.23 en bleef zo ruim drie seconden boven haar persoonlijk record (2:00.00). De zege was voor de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya (1:57.59).



Op de mijl voor lopers tot 20 jaar finishte Tim Van De Velde (4:05.11) op de zesde plaats. Pieter Sisk (4:08.01) zette de achtste chrono neer. De Noor Jakob Ingebrigtsen (3:56.29) ging met de overwinning aan de haal. Naomi Van Den Broeck mocht als Belgische in het voorprogramma aan de nationale 200 meter deelnemen omdat ze in Noorwegen studeert. De 21-jarige belofte liep in 23.87 naar de tweede plaats.