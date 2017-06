Guy Juwet volgt Willy Bruninx op als voorzitter Belgisch Volleybalverbond

Bewerkt door: Glenn Van Snick

15/06/17 - 21u22 Bron: Belga

© ANP.

Guy Juwet is vandaag tijdens de algemene vergadering van het Koninklijk Belgisch Volleybalverbond in Grimbergen verkozen tot nieuwe voorzitter van de KBVBV. Juwet is de opvolger van Willy Bruninx.