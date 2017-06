Belgian Cats staan morgen tegen Montenegro meteen voor cruciaal duel op EK basket

SW

15/06/17 - 12u31 Bron: Belga

© belga.

De Belgian Cats beginnen morgen in Praag aan hun tiende EK basketbal. De wedstrijd om 12u30 tegen Montenegro wordt meteen beslissend, want er moet gewonnen worden om een realistische kans op de kwartfinales te behouden.

Tien jaar is het al geleden dat de Belgische basketvrouwen nog eens op een EK stonden. Ook toen, in het Italiaanse Chieti, was Ann Wauters er al bij. Het doel is dit jaar de kwartfinales bereiken. De Belgian Cats zitten in poule D met naast Montenegro ook Rusland en Letland. De eerste mag rechtstreeks naar de kwartfinales, nummers twee en drie spelen barrages.



België kan in poule D maar beter op plaats twee na favoriet Rusland mikken, want als het derde wordt wacht in de barrages in principe Frankrijk of Servië. Beide lijken een onhaalbare kaart. Bij een tweede plaats wacht waarschijnlijk Griekenland of Slovenië.



Voor bondscoach Philip Mestdagh is het tijd dat het toernooi begint. "We zijn er klaar voor en iedereen weet waaraan zich te verwachten. We hebben Montenegro bestudeerd op video." De Montenegrijnen waren er op drie vorige EK's wel bij, en werden respectievelijk zesde, negende en zevende. "Ze hebben sterke power forwards, Angelika Robinson en Iva Perovanovic. De shooting guard, Milica Jovanovic, is ook heel goed. Maar het is aan ons om onze sterktes te tonen. De ervaring van Ann Wauters is cruciaal."



Ann Wauters: "Goesting is er"

Ann Wauters begint morgen in Tsjechië op 36-jarige leeftijd aan haar derde EK basketbal. Ze speelde een sterk seizoen met het Turkse Agü Spor en lijkt nog verre van versleten.



"De goesting is er. Er is nog geen nervositeit in de groep, die komt misschien vrijdagochtend", aldus Wauters een dag voor de wedstrijd tegen Montenegro (12u30). De coach van Montenegro is geen onbekende: Wauters won in 2012 samen met Roberto Iniguez de EuroLeague bij Valencia.



"We zitten in de laatste rechte lijn en weten dat de eerste mach al heel belangrijk wordt voor het vervolg van het toernooi. Dat we al om 12u30 spelen stoort me niet, we zijn professioneel genoeg", blikte de aanvoerster vooruit op de eerste wedstrijd. De Belgian Cats hebben intussen al twee keer kunnen trainen in de zaal in Praag waar er morgen gespeeld wordt.