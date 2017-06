Floyd Mayweather terug uit pensioen voor gevecht tegen Conor McGregor

Bewerkt door: ib

Levende bokslegende Floyd Mayweather (40) zal op 26 augustus zijn rentree maken in de ring. Dan neemt de Amerikaan het in Las Vegas (Nevada) op tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor. Dat hebben beiden deze nacht op sociale media bekendgemaakt.

In de bokswereld gaat de titanenkamp al enkele maanden over de tong, nu kunnen de fans er zeker van zijn dat die daadwerkelijk zal plaatsvinden.



Bokspensioen

Mayweather ging in september 2015 op bokspensioen. Hij verloor gedurende zijn carrière geen enkele van zijn 49 officiële wedstrijden. De 28-jarige McGregor is de eerste ooit die er in geslaagd is om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts.