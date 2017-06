Oostende legt Brussels definitief over de knie en pakt achttiende landstitel

DM

BC Oostende heeft op het veld van Brussels zijn achttiende nationale basketbaltitel in de wacht gesleept. De kustploeg bouwde met een 64-77-zege zijn voorsprong in de play off-finale uit tot een onoverbrugbare 3-1. De zege bezorgt de basketclub zo ook al zijn zesde landstitel op rij.

Na de pijnlijke thuisnederlaag van zondag schoten de troepen van Dario Gjergja verschroeiend uit de startblokken in Neder-Over-Heembeek. De bezoekers leidden na het eerste quarter met maar liefst 8-25. Bij de rust stond had Brussels gemilderd tot 27-41.



Ook in het derde quarter (17-16) kon Brussels zich niet opnieuw in de wedstrijd knokken. In het slot kwam het team van coach Serge Crèvecoeur nog terug tot 62-65, maar een nieuwe stunt zat er niet meer in. Oostende kon opnieuw rekenen op zijn Serviërs Dusan Djordjevic en Rasko Katic, goed voor respectievelijk 17 en 15 punten. Bij Brussels was Chris Dowe met 15 punten het best bij schot. Oostende verloor in de play-offs slechts één partij.



De eindstrijd van de play-offs had Oostende in de Versluys Dôme geopend met een 78-70 zege, waarna het met 59-60 ging winnen bij Brussels. Zondag volgde de verrassende 78-93 overwinning van de Brusselaars.



In februari mocht Oostende ook zijn achttiende Beker van België in de trofeeënkast zetten. Voor de vijfde opeenvolgende keer lukt de club de dubbel.



Brussels stond voor het eerst in de finale van de play-offs.

Marathonseizoen beloond met beker en nieuwe titel De spelers van Oostende kenden weinig rust dit seizoen. Ze werkten sinds oktober liefst 71 wedstrijden af: 36 in de reguliere competitie, 9 in de play-offs, 6 in de beker en 20 in Europa. Het was, behalve een lang, ook een erg succesvol seizoen voor de mannen van coach Dario Gjergja. In de reguliere competitie won Oostende 30 van zijn 36 wedstrijden. In de play-offs verloor het slechts één keer, afgelopen zondag thuis tegen Brussels.



In februari haalde Oostende in een finale tegen Limburg United ook al de beker binnen. De dominantie wordt zo stilaan indrukwekkend: zes titels en vijf bekers op een rij. Op het Europese toneel deden de Oostendenaren het ook goed. Na uitschakeling in de Champions League sneuvelde Oostende in de FIBA Europe Cup pas in de halve finales.



Dario Gjergja kon op een uitzonderlijk brede en sterke kern rekenen, en het grote aantal wedstrijden opvangen door veel te roteren. Spelers als Jean-Marc Mwema, Corey Walden en Khalid Boukichou waren beslissend toen de basisspelers rust nodig hadden.



Komende zomer ziet de landskampioen Rasko Katic naar Charleroi vertrekken, en ook sterkhouders Pierre-Antoine Gillet en Jean Salumu zouden wel eens andere oorden kunnen opzoeken. Toch zal Oostende ook volgend seizoen weer torenhoog favoriet zijn. © belga.

Laatste tien basketbalkampioenen: 2007: Telindus Oostende



2008: Spirou Charleroi



2009: Spirou Charleroi



2010: Spirou Charleroi



2011: Spirou Charleroi



2012: BC Telenet Oostende



2013: BC Telenet Oostende



2014: BC Telenet Oostende



2015: BC Telenet Oostende



2016: BC Telenet Oostende



2017: BC Telenet Oostende © photo news. © photo news.

Sterkhouder Pierre-Antoine GIllet: "Brussels is een te duchten tegenstander geweest" Gillet vertrekt waarschijnlijk na dit seizoen bij Oostende. © belga. Pierre-Antoine Gillet was tevreden met de vierde landstitel uit zijn carrière. "Mijn felicitaties aan Brussels, dat een zeer mooi seizoen gespeeld heeft. De Brusselse club is een te duchten tegenstander geweest in deze finale. We hebben zoals ieder jaar tot het einde moeten vechten om de titel binnen te halen", aldus Gillet.



Oostende speelde een sterke vierde wedstrijd in Neder-over-Heembeek en had op een bepaald moment zelfs een voorsprong van 23 punten. Maar op vijf minuten van het einde kwam Brussels toch weer tot op drie punten van de kustploeg. "We hadden verwacht dat ze gezien hun eergevoel iets zouden willen doen aan die grote kloof. We gingen hier goed mee om, geraakten niet in paniek en dat heeft ons uiteindelijk over de streep getrokken."



De 26-jarige Gillet kende een sterk seizoen en speelde waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Oostende, de club waarvoor hij al sinds 2013 aantreedt. Gillet wordt in verband gebracht met een overstap naar het Franse Elan Chalon, de ploeg die Oostende dit seizoen uitschakelde in de halve finales van de FIBA Europe Cup.



"Ik lees veel in de pers, maar er is nog niets officieel. Ik onthou enkel positieve dingen aan mijn jaren bij Oostende, want we hebben alles gewonnen in België. Ik ga nu genieten van deze titel, sluit me vervolgens aan bij de nationale ploeg en dan zullen we wel zien." © photo news.