Liefst acht Belgen aan de start bij Bislett Games in Oslo

SW

14/06/17 - 14u46 Bron: Belga

© photo news.

Morgen staat de vijfde manche van de Diamond League atletiek op het menu. Tijdens de Bislett Games in Oslo zullen acht Belgen in actie komen.

In de 400m staat zowel Kevin als Jonathan Borlée aan de startlijn. Beiden zijn nog op zoek naar het WK-minimum van 45.33. Philip Milanov gaat in het discuswerpen op zoek naar zijn tweede overwinning in de Diamond League dit seizoen, al zijn dit keer alle wereldtoppers van de partij. Anne Zagré is net als Milanov al geplaatst voor het WK atletiek, maar krijgt in Oslo de kans om wat dichter bij haar eigen Belgisch record te komen.



De 21-jarige Renée Eykens krijgt in Oslo de met voorsprong snelste koers uit haar carrière voor de voeten. Bijna al haar concurrentes doken al ruim onder de twee minuten, zelf liep ze in Rio een persoonlijk record van 2:00.00. Ook drie andere Belgische jongeren krijgen een mooie kans. Naomi Van Den Broeck mag in het voorprogramma aan de nationale 200m deelnemen omdat ze in Noorwegen woont, Pieter Sisk en Tim Van De Velde starten in een mijl voor lopers onder de twintig jaar.