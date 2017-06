Limburg United strikt Amerikaanse point guard

XC

14/06/17 - 11u17 Bron: Belga

© kos.

De Amerikaan Zach Monaghan speelt komend basketbalseizoen bij Limburg United. Dat heeft de club vandaag bevestigd. De 24-jarige point guard komt rechtstreeks over van het Spaanse Coruna.

Monaghan (1m88) speelde zijn eerste twee seizoenen als prof bij Coruna. "Zach is een middelgrote, explosieve point guard met een uitstekend overzicht op het plein", meldt Limburg United. "Als zoon van een basketbalcoach is hij een dynamische generaal op het plein die hoeken en passen ziet waar andere spelverdelers zelfs niet aan denken", klinkt het veelbelovend.



Limburg, dat onlangs strandde in de kwartfinales van de play-offs, trok eerder ook al de Amerikanen Jordan Heath en Tate Unruh aan.