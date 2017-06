Milanov is speerpunt Belgische selectie zonder Thiam en Borlée-tweeling op EK landenteams

Bewerkt door: MH

13/06/17 - 21u23 Bron: Belga

Philip Milanov voert de Belgische selectie aan © epa.

De Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) heeft vandaag de Belgische selectie voor de Europese kampioenschappen atletiek voor landenteams (23-25 juni) in Finland bekendgemaakt. Olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam en Jonathan en Kevin Borlée reizen niet mee af naar Vaasa, discuswerper Philip Milanov voert de selectie aan.

Ismael Debjani, kersvers Belgisch recordhouder op de 1.500 meter, zal voor België de 800 meter afwerken. Dylan Borlée loopt de 400m. Op de 4x400m moet de jongste van de Borlées het zonder zijn oudere broers stellen. Robin Vanderbemden (SER), Alexander Doom (AVR), Jonathan Sacoor (OEH) en Michaël Rossaert (ACW) maken de estafetteploeg bij de mannen compleet.



België start in Vaasa aan de First League, de tweede divisie voor landenteams. "Op basis van de resultaten bij de vorige editie (vierde in 2015) en het feit dat we dit jaar met een ploeg van gelijkwaardig niveau naar Vaasa trekken, is het de doelstelling om dit jaar bij de eerste drie teams te eindigen en zodoende te promoveren naar de Super League", klinkt het. "De KBAB beschouwt het EK als een prioritaire competitie en wenst met het sterkst mogelijke team deel te nemen. De selectiecommissie van de KBAB zal vanaf de volgende editie (2018) bijkomende regels implementeren met als doel het selecteren van de beste atleten en het samenstellen van het sterkste team."



De Belgen nemen het op tegen gastland Finland, Bulgarije, Estland, Ierland, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Zweden, Zwitserland en Turkije.